Kuzey Kore'den Biden dönemindeki ilk füze denemesi
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Kuzey Kore'den Biden dönemindeki ilk füze denemesi

24.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:37
Kuzey Kore'den Biden dönemindeki ilk füze denemesi

ABD'li ve Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin hafta sonu iki kısa menzilli füze ateşlediğini açıkladı.

ABD'li ve Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin hafta sonu iki kısa menzilli füze ateşlediğini açıkladı. Bunun, Başkan Joe Biden dönemindeki ilk deneme olduğu bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Japonya ve Güney Kore ziyaretlerinin ardından Washington-Pyongyang hattında gerilim yeniden tırmandı. Biden yönetiminden isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki üst düzey yetkili gazetecilere verdiği demeçte, Kuzey Kore'nin hafta sonu iki kısa menzilli füze ateşlediğini, söz konusu faaliyetin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi test yasakları kapsamında olmayan silah sistemlerini kapsadığını belirtti. Yetkililer ayrıca, Washington'un Pyongyang ile hala diyaloga açık olduğunu ifade etti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) da Pazar sabahı Kuzey Kore'nin Onchon açıklarında iki seyir füzesinin ateşlendiğini duyurdu. Adı açıklanmayan bir yetkili, "Ateşledikleri balistik füzeler değil, seyir füzeleriydi ve unsurlarımız tarafından tespit edildi" dedi.

Füze denemesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana Kuzey Kore'nin bilinen ilk füze denemesi olarak nitelendirildi.

Biden, Ohio ziyaretinden döndüğünde bir gazetecinin "füze denemesinin provokasyon olup olmadığına" yönelik sorduğu soruya, "Hayır, Savunma Bakanlığına göre her zamanki işleri" şeklinde yanıt verdi. Biden, Pyongyang yönetiminin iki kısa menzilli füzeyi deneme amaçlı ateşleme hareketine yönelik, "Hiçbir şeyin değişmediğini öğrendik" ifadelerini kullandı. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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