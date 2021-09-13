Kuzey Kore'den aylar sonra yeni füze denemesi

Kuzey Kore, yeni bir uzun menzilli füzenin denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Pyongyang son olarak geçtiğimiz Mart ayında füze denemesi yapmıştı.

Ülkenin kuruluşunun 73. yıldönümü nedeniyle geçtiğimiz hafta Pyongyang'da düzenlenen askeri geçit töreni ile gündeme gelen Kuzey Kore, yeni füze denemesi gerçekleştirdi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), yeni uzun menzilli füzelerin Cumartesi ve Pazar günleri başarı ile test edildiğini duyurdu. İki denemede de füzelerin bin 500 kilometreden fazla mesafe kat ederek hedeflere başarılı bir şekilde ulaştığı ifade edildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yakın kurmaylarından İşçi Partisi Politbüro üyesi Pak Jong Chon'un füze testlerini bizzat gözlemlediği belirtildi. Pak'ın denemelere yönelik, "Bu, ülkemizin savunma teknolojisi ile silah sanayisinin muazzam yeteneklerinin bir başka büyük göstergesidir" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Aylar süren sessizlik

ABD ile süren nükleer silahsızlanma müzakerelerinin durmasının ardından Kuzey Kore, son füze denemesini geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirmişti. Düşük irtifada düzensiz yörüngeleri izleyebilen iki yeni taktik güdümlü füzenin hedefleri başarılı bir şekilde vurduğu belirtilmiş, devlet medyasında yer alan haber de "Bu silah sisteminin geliştirilmesi, ülkenin askeri gücünü artırmada ve Kore Yarımadası'ndaki her türlü askeri tehdidi caydırmada büyük önem taşıyor" ifadeleri kullanılmıştı. Deneme, bölgede tansiyonu artırdığı gerekçesiyle uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti. - TOKYO

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri