Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Yıl sonuna kadar nasıl bir 'Noel hediyesi' istediğini seçmeli

03.12.2019 09:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:12

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye "düşmanca politikalarını" değiştirmesi için verilen tarihin yaklaştığının belirterek, "Washington'un yıl sonuna kadar nasıl bir 'Noel hediyesi' istediğini karar vermeli" diye konuştu.



Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD işleri sorumlusu Ri Thae Song, "Washington'un yeniden görüşme taleplerinin sadece Kuzey Kore ile diyalogda olduklarını gösteren bir aldatmacadan ibaret olduğunu ve bunu ABD seçimleri için kullanmak istediklerini" belirtti. Euronews.com'da Görüntüle