Kuzey Kore'den ABD'ye üstü kapalı 'Noel hediyesi' tehdidi
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Kuzey Kore'den ABD'ye üstü kapalı 'Noel hediyesi' tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Koreli deri Kim Jong Un'un ABD'ye üstü kapalı şekilde 'Noel hediyesi gönderebilecekleri' tehdidini tiye aldı

24.12.2019 19:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:09
Kuzey Kore'den ABD'ye üstü kapalı 'Noel hediyesi' tehdidi

Başkanı , Kuzey Kore lideri 'un ABD'ye üstü kapalı şekilde ' hediyesi gönderebilecekleri' tehdidini alaya aldı.


Başkan Trump, Kim'in sözlerine, ABD'nin bu hediyeye 'başarılı bir şekilde karşı koyacağını' belki de bunun 'güzel bir hediye' olacağını söyleyerek yanıt verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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