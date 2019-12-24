Kuzey Kore'den ABD'ye üstü kapalı 'Noel hediyesi' tehdidi

24.12.2019 19:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:09

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ABD'ye üstü kapalı şekilde 'Noel hediyesi gönderebilecekleri' tehdidini alaya aldı.



Başkan Trump, Kim'in sözlerine, ABD'nin bu hediyeye 'başarılı bir şekilde karşı koyacağını' belki de bunun 'güzel bir hediye' olacağını söyleyerek yanıt verdi. Euronews.com'da Görüntüle