Kuzey Kore'den ABD'ye Tepki
ABD'ye ait iki bombardıman uçağının, Kuzey Kore'nin balistik füze ve nükleer programına karşı düzenlenen bir eğitim misyonuna katılması, "Kore Yarımadasında topyekün savaşa yol açabilecek pervasız bir provakasyon" olarak değerlendirildi.
ABD'ye ait iki bombardıman uçağının, Kuzey Kore'nin balistik füze ve nükleer programına karşı düzenlenen bir eğitim misyonuna katılması, "Kore Yarımadasında topyekün savaşa yol açabilecek pervasız bir provakasyon" olarak değerlendirildi.
Kaynak: Dunya.com