Kuzey Kore'den ABD'ye tatbikat tepkisi: Askeri gerilimi ateşliyorsunuz

Kuzey Kore'den ABD'ye tatbikat tepkisi: Askeri gerilimi ateşliyorsunuz

Kuzey Kore, bölgede askeri tatbikat yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin "askeri gerilimi ateşlediğini", bu konuda gerekli önlemleri alacaklarını açıkladı

06.08.2019 20:39
Kuzey Kore'den ABD'ye tatbikat tepkisi: Askeri gerilimi ateşliyorsunuz

Kuzey Kore, bölgede askeri tatbikat yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin "askeri gerilimi ateşlediğini", bu konuda gerekli önlemleri alacaklarını açıkladı

Birleşmiş Milletler'in Cenevre ofisinde bulunan Silahsızlandırma Konferansı'nda konuşan Kuzey Koreli diplomat Ju Yong Chol, "bugüne kadar atılan büyük adımları" yeniden değerlendireceklerini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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