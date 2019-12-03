Kuzey Kore'den ABD'ye: Nasıl bir Noel hediyesi alacağın sana bağlı

03.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:42

Kuzey Kore'nin ABD işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ri Thae Song, "ABD tarafından çığırtkanlığı yapılan diyalog, özü itibarıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin diyaloğa bağlı kalmasını tezgahlayan aptalca bir oyundan başka bir şey değil." dedi.