Kuzey Kore'den ABD'ye mesaj: Kim Jong Un yeni 'nükleer' denizaltıyı teftiş etti

Kuzey Kore'nin devlet haber ajansı KCNA, Devlet Başkanı Kim Jong Un'un salı günü yeni inşa edilmiş askeri denizaltıyı teftiş ettiğini duyurdu. Balistik füze taşıyabildiği tahmin edilen aracın ABD'ye mesaj verme amacıyla basına gösterildiği düşünülüyor.

Haberde denizaltının sahip olduğu donanım hakkında detaylı bilgiler verilmezken denizaltının yakında kullanıma gireceği belirtildi. Gazetecilere konuşan Kim "Denizaltının operasyonel kapasitesi, doğu ve batısı denizle çevrili ülkemizin milli güvenliği için önemli bir unsur." şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle