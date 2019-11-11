Kuzey Kore'den, ABD ve Güney Kore'ye suçlama
Haberler » Güncel » Kuzey Kore'den, ABD ve Güney Kore'ye suçlama - Haber

Kuzey Kore'den, ABD ve Güney Kore'ye suçlama

BİRLEŞMİŞ Kuzey Kore, ABD'yi siyasi ve askeri provokasyon yapmakla, Güney Kore'yi de ikili oynamakla itham etti.

11.11.2019 21:50 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:50
Kuzey Kore'den, ABD ve Güney Kore'ye suçlama

BİRLEŞMİŞ , ABD'yi siyasi ve askeri provokasyon yapmakla, 'yi de ikili oynamakla itham etti.

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Song, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ilgili yapılan BM Genel Kurulu toplantısında, ABD ve Güney Kore'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin, Haziran 2018'deki liderler zirvesinden bu yana çok az ilerleme kaydettiğini belirten Kim, "Kore Yarımadası tahrik edilmiş tansiyonların kısır döngüsünden hala kurtulamadı." değerlendirmesinde bulundu.

Kim, ABD'yi siyasi ve askeri provokasyon yapmakla, Güney Kore'yi de ikiyüzlü davranmakla suçladı.

Şubatta yapılan ABD-Kuzey Kore zirvesinin başarısızlıkla sonuçlanmasından bu yana iki ülke arasında nükleer diplomasideki kilitlenme devam ediyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et