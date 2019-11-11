Kuzey Kore'den, ABD ve Güney Kore'ye suçlama

11.11.2019 21:50 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:50

BİRLEŞMİŞ Kuzey Kore, ABD'yi siyasi ve askeri provokasyon yapmakla, Güney Kore'yi de ikili oynamakla itham etti.

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Song, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ilgili yapılan BM Genel Kurulu toplantısında, ABD ve Güney Kore'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin, Haziran 2018'deki liderler zirvesinden bu yana çok az ilerleme kaydettiğini belirten Kim, "Kore Yarımadası tahrik edilmiş tansiyonların kısır döngüsünden hala kurtulamadı." değerlendirmesinde bulundu.

Kim, ABD'yi siyasi ve askeri provokasyon yapmakla, Güney Kore'yi de ikiyüzlü davranmakla suçladı.

Şubatta yapılan ABD-Kuzey Kore zirvesinin başarısızlıkla sonuçlanmasından bu yana iki ülke arasında nükleer diplomasideki kilitlenme devam ediyor.

Kaynak: AA