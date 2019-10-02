Kuzey Kore'den ABD ile müzakereler öncesi yeni füze denemesi

02.10.2019 12:39

Kuzey Kore, ABD ile müzakerelerin yeniden başlamasından günler önce, en az bir balistik füze denemesi yaptı.

Güney Kore'den yapılan açıklamada, füzenin muhtemelen Wonsan limanı yakınlarından, 450 kilometre yol aldığı, 910 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve Japon Denizi/Doğu Deniz'e düştüğü bildirildi.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi, deneme ile ilgili endişelerini açıkladı ve füzenin bir denizaltından fırlatışmış olma ihtimalinin ağırlık kazandığını bildirdi.

Füze denemesinden saatler önce Pyongyang, Washington ile nükleer silahlardan arınma görüşmelerinin bu hafta sonuna doğru yeniden başlayabileceğini duyurmuştu.

ABD: Provokasyonlardan uzak durun

Füze denemesinin ardından ABD Pyongyang'a, "provokasyonlardan uzak durma" çağrısı yaptı.

Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'ye, provokasyonlardan uzak durma ve BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki yükümlülükleri ile Kore Yarımadası'nda barış ve istikrara ve silahlardan arınma hedefine bağlı kalma çağrısı yapıyoruz" dedi.

Japonya Başkanı Shinzo Abe de, füze denemesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının ihlali olarak nitelendirdi.

Müzakereler, Şubat ayında Vietnam'daki Hanoi Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında anlaşmasız sonuçlanmıştı.

Kuzey Kore'den yapılan füze denemesi ve detaylarının kesinleşmesi halinde, bunun Mayıs ayından beri yapılan denemelerden daha gelişmiş bir kapasiteye işaret edeceği belirtiliyor.

Uzmanlar, balistik füze denemesinin zamanlamasına da dikkat çekti.

Washington merkezli Ulusal İlgi Merkezi'nden Harry Kazianis, "Kuzey Kore görüşmeler başlamadan önce müzakere pozisyonunu açık etmek istiyor" diyor.

"Pyongyang, Washington'ın yaptırımların hafifletilmesi karşılığında tamamen nükleer silahlardan arınma talebinden vazgeçmesini istiyor."

Sabah erken saatlerde gelen ilk haberlerde yetkililer, iki füzenin fırlatıldığını, bunlardan birinin Japon Denizi/Doğu Deniz'e düştüğünü söylemişti.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshide Suga daha sonra düzenlediği basın toplantısında, bir balistik füzenin suya düşmeden önce ikiye parçalanmış olabileceğini söyledi.