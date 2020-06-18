Kuzey Kore'den AB'nin Kore Yarımadası'ndaki gelişmelere ilişkin açıklamasına tepki
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Kuzey Kore'den AB'nin Kore Yarımadası'ndaki gelişmelere ilişkin açıklamasına tepki

Kuzey Kore, AB'yi Kore Yarımadası'ndaki gerilimle ilgili "mantıksız ve basmakalıp" açıklamalarda bulunmakla eleştirdi.

Kuzey Kore'den AB'nin Kore Yarımadası'ndaki gelişmelere ilişkin açıklamasına tepki
18.06.2020 21:43 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:43

Kuzey Kore, AB'yi Kore Yarımadası'ndaki gerilimle ilgili "mantıksız ve basmakalıp" açıklamalarda bulunmakla eleştirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore'nin Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Son Gyong yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin Kore Yarımadası'ndaki gelişmelerle ilişkin değerlendirmesine cevap verdi.

Kim, AB'nin Kore Yarımadası'ndaki mevcut durumun nedenlerini anlamadan açıklama yaptığını belirtti.

AB'yi "mantıksız ve basmakalıp" söylemlerde bulunmakla eleştiren Kim, Kuzey Kore'ye iletişimi koruma ve tansiyonu yükseltecek adımlardan kaçınma çağrılarının "saçma" olduğunu kaydetti.

Kim, AB'nin "anlamsız açıklamalarına" alıştıklarını vurgulayarak "AB'nin yargı gücünün bu kadar düşük olduğunu bilmiyordum." ifadesini kullandı.

Pyongyang yönetiminin, yeni AB liderliğinin uluslararası ilişkilerde tarafsızlık göstermesini umduğunun altına çizen Kim, bu beklentinin "zaman geçtikçe azaldığını" belirtti.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Virginie Battu-Henrikkson, Pyongyang'ın Koreler arası irtibat bürosunu havaya uçurması, askeri söylemleri artırması ve Seul ile iletişimi kesmesinin "kabul edilemez" olduğu açıklamasında bulunmuştu.

Broşür krizi

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim üzerine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" diyerek "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Diğer yandan, Kim Yo Jong, ordunun, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini belirterek Seul yönetimini askeri harekat ile tehdit etmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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