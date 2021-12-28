Kuzey Kore'de yeni dönem politikalarına dair değerlendirme toplantısı yapılıyor

Kuzey Kore'de geçmiş projeleri gözden geçirmek ve yeni dönemin gündemleri ve politikalarını tartışmak için önemli bir toplantının başladığı bildirildi.

Resmi haber ajansı Kore Merkez Haber Ajansından (KCNA) yapılan açıklamada, ülke lideri Kim Jong-un'un, iktidardaki Kore İşçi Partisi Merkez Komitesinin dün başlayan genel kurul toplantısına başkanlık ettiği aktarılırken Kim'in açıklamalarına dair herhangi bir detaya yer verilmedi.

Detayına yer verilmeyen gündem maddelerinin tartışıldığı ve onaylandığı belirtilen açıklamada, toplantıda 2021'in ana gündem ve politikalarının gözden geçirileceği ve yeni dönemdeki gelişmelere dair konuların ele alınacağı kaydedildi.

Genel kurul toplantısı, Kuzey Kore'deki en üst düzey karar alma mekanizmalarından biri olarak öne çıkıyor. Kim, daha önce genel kurul toplantılarını ABD ve Güney Kore ile ilişkiler veya ülkesinin nükleer programı konusundaki tutumlarını açıklamak için kullanmıştı.

Kim'in iktidardaki 10'uncu yılını kutladığı bir dönemde düzenlenen toplantının ne kadar süreceği bilinmiyor ancak 2019'da yapılan genel kurul toplantısı dört gün sürmüştü.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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