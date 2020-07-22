Kuzey Kore'de son on yılda 210 bin hektar ormanlık alan yok oldu Kuzey Kore'de son on yılda yaklaşık 210 bin hektarlık ormanlık alanın yok olduğu bildirildi.

Kuzey Kore'de son on yılda yaklaşık 210 bin hektarlık ormanlık alanın yok olduğu bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan raporda, Kuzey Kore'nin sahip olduğu ormanlık alan 2010 yılında 6,24 milyon hektar iken, bu yıl bu alanın 6,03 milyon hektara gerilediği belirtildi.

Raporda, yaşanan bu düşüşün, son 30 yılda Kuzey Kore'deki ormanlık alanda görülen sabit bir daralma ile aynı çizgide olduğuna işaret edildi.

Verilerin tutulmaya başlandığı 1990 yılında, Kuzey Kore'deki ormanlık alanın 6,91 milyon hektar olduğu tahmin edilirken, bu rakamın 2000 yılında 6,46 milyon hektara düştüğü kaydedildi.

Kuzey Kore'de, açlıkla mücadele eden yoksul halkın yakıt ve tarım arazileri için ağaçları kesmeye mecbur kaldığı, 1990'larda artan şiddetli ormansızlaşma ile karşı karşıya olduğu biliniyor.

Güney Kore ve Kuzey Kore arasında, 2018'te ormansızlaşma ile mücadele için ortak çabalar da dahil olmak üzere ormancılık iş birliği konusunda anlaşma sağlanmış olsa da iki ülke arasındaki ilişkilerin nükleer silahsızlanma görüşmelerinde çıkmaza girmesiyle bu konuda çok az ilerleme kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Raportörü Tomas Ojea Quintana, BM Genel Kurulunun İnsan Hakları Komitesinde Ekim 2019'da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'de 11 milyon kişinin yetersiz beslendiğini kaydederek ülkedeki gıda güvensizliğinin "endişe verici boyutta olduğu" uyarısında bulunmuştu.

Gıdaya erişimin sağlanmasında birincil sorumluluğa sahip olan hükümetin "başarısız ekonomi ve tarım politikaları nedeniyle insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmediği" değerlendirmesinde bulunan Quintana, diğer yandan, "iklim koşulları, verimsiz topraklar, doğal afetler ve yaptırımların olumsuz etkisinin de gıda güvensizliğinin artmasına katkıda bulunduğunu" aktarmıştı.

Quintana, özel raportör olarak görev yaptığı 3 yıl boyunca Kuzey Kore'deki insan hakları durumunda hiçbir gelişme görmediğini söylemişti.

Kaynak: AA