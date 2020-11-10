Kuzey Kore'de sigara içme yasağını Kim Jong-un uyacak mı?
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Kuzey Kore'de sigara içme yasağını Kim Jong-un uyacak mı?

10.11.2020 13:06 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:10
Kuzey Kore'de sigara içme yasağını Kim Jong-un uyacak mı?

Kuzey Kore'de çarşamba günü yürürlüğe giren sigara yasağı kapsamında tiyatro, okul ve hastaneler de dahil olmak üzere kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı.

 Kuzey Kore'de çarşamba günü yürürlüğe giren sigara yasağı kapsamında tiyatro, okul ve hastaneler de dahil olmak üzere kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı. Elinden sigara düşürmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yasaya uyup uymayacağı merak konusu oldu.

Kuzey Kore'de arşamba günü yürürlüğe giren sigara yasağı kapsamında tiyatro, okul ve hastaneler de dahil olmak üzere kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı. Kuzey ?Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) verdiği bilgilere göre, geçtiğimiz hafta çarşamba günü yürürlüğe giren yeni yasayla birlikte ülkede, tiyatro ve sinema salonları, sağlık merkezleri ve kamusal alanda sigara içmenin yasaklandığı aktarıldı.

YASAYA KİM UYACAK MI?

Kuzey Kore'de, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, erkek nüfusun yüzde 43,9'u sigara içerken, ülkenin lideri Kim Jong-Un'un elinden düşürmediği sigara ile basına verdiği pozlarda  sigara içtiğini görmek mümkün. Ülkede ve Güney Kore'de Jong-Un'un yasaya uyup uymaması ise merak konusu oldu. 


- Kore

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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