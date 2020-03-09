Kuzey Kore'de Kovid-19 karantinası kaldırılan yabancı diplomatlar ülkeden ayrılıyor Kuzey Kore'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan tedbirler kapsamında bir aylık karantina kararı alınan diplomat ve diğer yabancılar sürenin dolmasının ardından ülkeden ayrılmaya başladı.

Kuzey Kore'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan tedbirler kapsamında bir aylık karantina kararı alınan diplomat ve diğer yabancılar sürenin dolmasının ardından ülkeden ayrılmaya başladı.

Yeni tip koronavirüs vakasının bulunmadığı ülkede, başkent Pyongyang'da görevli yabancı diplomatlara ve yabancılara yönelik uygulanmasına karar verilen bir aylık karantina 2 Mart'ta kaldırılarak gerekli durumda ülkeden ayrılmalarına izin verildi.

Rusya'daki Vladivostok Uluslararası Havalimanı'nın internet sitesinde, Kuzey Kore havayolu şirketi Air Koryo'nun, 271 sefer sayılı uçağının yerel saatle 10.49'ta havalimanına ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

İngiltere'nin Pyongyang Büyükelçisi Colin Crooks, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Kuzey Kore'de geçici olarak kapatılacak Almanya Büyükelçiliği ile Fransa ofisinden meslektaşlarıma veda etmek üzücü." ifadesini kullandı.

Ülkede resmi radyo kanalından hafta sonu yapılan açıklamada da Kangwon bölgesinde 1020, Jagang bölgesinde 2 bin 630 kişinin karantinadan çıkarıldığı ifade edilmişti.

Kore Merkezi Haber Ajansı, cuma günü, Kovid-19 şüphesi ile karantinaya alınan 380 turistten 221'inin bir aylık karantina sürecinin sona erdiğini ve taburcu edildiğini bildirmişti. Haberde, 159 kişinin karantina sürecinin devam ettiği belirtilmişti.

Ülkede, Kovid-19 önlemleri kapsamında en az 7 bin kişinin karantinaya alındığı duyurulmuştu.

İnternetten yayın yapan Daily NK gazetesi, 2 Mart'ta, ocak ayından bu yana Kuzey Kore genelinde 20'den fazla kişinin şüpheli şekilde öldüğünü yazmıştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakaları 110 bin 90'a ulaşırken, Kovid-19 nedeniyle 3 bin 831 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA