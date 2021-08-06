Kuzey Kore'de binlerce kişi şiddetli yağmur nedeniyle tahliye edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuzey Kore'de binlerce kişi şiddetli yağmur nedeniyle tahliye edildi

Kuzey Kore'de binlerce kişi şiddetli yağmur nedeniyle tahliye edildi
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Kuzey Kore'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle evleri yıkılan binlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Kuzey Kore'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle evleri yıkılan binlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Kuzey Kore devlet televizyonunun haberinde, Kuzey Kore'nin kuzeydoğu bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların 1170 evi yıktığı, sular altında bıraktığı ve evlerde yaşayan 5 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edilmek zorunda kaldığı belirtildi.

Güney Hamyong eyaletinde etkili olan sağanak yağışların yüzlerce hektarlık tarım arazilerini sular altında bıraktığı ve birçok köprüyü yıktığı ifade edildi.

Henüz herhangi bir can kaybının bildirilmediği vurgulanarak, bölgenin birkaç gün boyunca şiddetli yağış almaya devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Bergüzar Korel Süreyya Yalçın
Spor Muslera Eda Erdem Aytaç Kara Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuzey Kore'de binlerce kişi şiddetli yağmur nedeniyle tahliye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 13:17:42. #1.16#

title