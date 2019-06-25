Kuzey Kore'de AIDS vakaları: Pyongyang'a göre yok, uzmanlara göre yaygın

Kuzey Koreli yetkililer, ülkelerini HIV virüsünün bulaşmadığı, AIDS vakalarının olmadığı ülke olarak tanıtsa da uzmanlar aksini söylüyor. Geçen yıl aralık ayında, Dünya AIDS Günü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte, hükümet yetkililerinin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü'nün o dönemdeki Kuzey Kore temsilcisi Thushara Fernando, dış dünyadan kopuk yaşayan ülkede AIDS hastalığının görülmediğini öne sürerek kutlama yapmıştı.

Kuzey Kore ve ABD'li uzmanların hazırladığı bir rapordaysa 2018 yılında 8 bin 362 kişinin HIV virüsü taşıdığı, Kuzey Koreli sağlık yetkililerinin artan AIDS riskini, kamuoyuna duyurmadan takip ettiği kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle