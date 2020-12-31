Kuzey Kore'de 2021 coşkusu
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Kuzey Kore'de 2021 coşkusu

31.12.2020 18:06 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:10
Kuzey Kore'de 2021 coşkusu

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yeni yıl konserle kutlandı.

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yeni yıl konserle kutlandı. Japonya ve Güney Kore'de ise büyük çaplı bir havai fişek etkinliği yapılmadı.

Kuzey Kore, 2021'e merhaba dedi. Başkent Pyongyang'da yeni yıl, konserle kutlandı. Konsere yoğun katılım olduğu görüldü.

JAPONYA VE GÜNEY KORE'DE SESSİZ YENİ YIL

Öte yandan Güney Kore'nin başkenti Seul'de ve Japonya'nın başkenti Tokyo'da yeni yıl kutlamaları için havai fişek atılmadığı ve büyük çaplı bir etkinlik olmadığı görüldü. Bu yıl, birçok ülke koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle etkinliklerini iptal etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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