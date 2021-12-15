Kuzey Kore'de 100 binden fazla kişinin siyasi esir kamplarında tutulduğu iddiası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzey Kore'de 100 binden fazla kişinin siyasi esir kamplarında tutulduğu iddiası

Kuzey Kore'de 100 binden fazla kişinin siyasi esir kamplarında tutulduğu iddiası
AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ ABD dahil 7 ülke, Kuzey Kore'de 100 binden fazla kişinin siyasi esir kamplarında tutulduğunu, işkence, yargısız infaz ve açlığa maruz kaldığını iddia etti.

BİRLEŞMİŞ ABD dahil 7 ülke, Kuzey Kore'de 100 binden fazla kişinin siyasi esir kamplarında tutulduğunu, işkence, yargısız infaz ve açlığa maruz kaldığını iddia etti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İngiltere, Fransa, Japonya, İrlanda, Estonya ve Norveç adına yaptığı ortak açıklamada, Kuzey Kore'deki sistematik insan hakları ihlallerine dikkati çekti.

Thomas Greenfield, "Kuzey Kore'de rejim, 100 binden fazla kişiyi işkence, zorla çalıştırma, yargısız infaz, açlık ve cinsel şiddete maruz kaldıkları siyasi esir kamplarında tutmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Nüfusun geri kalanının ise korku rejiminde yönetildiği ve temel ifade özgürlüğü haklarından mahrum bırakıldığını vurgulayan Thomas Greenfield, "Rejim, ülkeden kaçmaya çalışan herkes için vur-öldür emri uyguluyor ve insani yardımların çaresiz olanlara ulaşmasını engelliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerinin belgelendiğini ve BM Komisyonuna göre Kuzey Kore'de devletin "insanlığa karşı suç" işlediğine dikkati çeken Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyine bu konuda harekete geçme çağrısı yaptı.

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir' operasyonu başlattı

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı

 ABD'den Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına destek

ABD'den Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına destek

 ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 800 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 800 bini geçti

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title