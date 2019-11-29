Kuzey Kore, çoklu roket fırlatıcılarını test ettiğini duyurdu

29.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:54

Kuzey Kore, süper büyük-çoklu fırlatma roket sisteminin test edildiğini duyurdu.



Kuzey Kore yetkilileri, süper büyük-çoklu roket fırlatma sistemini test ettiklerini duyurdu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yönlendirdiği test sırasında Kuzey Kore, süper büyük-çoklu roket fırlatıcılarını ardışık atış sisteminde başarıyla test etti. Kim Jong-un, fırlatma sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, yerel basın ateşlemeyi, "Ardışık ateş etme testi sayesinde silah sisteminin üstünlüğü ve güvenilirliği onaylandı" ifadelerini kullandı.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un süper büyük-çoklu fırlatmayı, Kuzey Kore İşçi Partisi'nden üst düzey yetkililer ve ülkenin en üst düzey askeri yetkililerle birlikte izlediği bildirildi.



Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin doğusundaki Güney Hamgyong'da dün Yeonpo'dan ateşlenen iki kısa menzilli füze tespit edildiğini açıklamıştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son dönemde Kuzey Kore silahlı kuvvetlerine yoğunluk derecesi yüksek gerçek savaş tatbikatlar yapma emri verdiği, bu yıl içinde denenen füzelerin benzer bir modeli takip ettiği ve Japonya, ABD, Güney Kore tarafından da yakından takip edildiği biliniyor. Kuzey Kore tarafından yapılan en son test, Avrupa ülkelerinden büyük eleştiri almıştı.



Öte yandan Almanya, Kuzey Kore'yi ABD ile silahsızlanma konusunda ciddi pazarlıklar başlatmaya çağırdı. Birleşik Krallık da Kuzey Kore'yi füze testlerini durdurmaya çağırırken ABD ile nükleersizleştirme müzakerelerine devam etmesi konusunda da uyardı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA