Kuzey Kore, BM'den ülkedeki yardım çalışanlarının sayısını azaltmasını istedi

05.09.2019 20:46

BİRLEŞMİŞ Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler'den (BM) başkent Pyongyang'daki yardım personelinin sayısını azaltmasını istedi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Kuzey Kore'den BM insani yardım çalışanlarının sayısının azaltılmasını yönelik bir talep aldıklarını söyledi.

Kuzey Koreli yetkililerle Pyongyang'daki yardım çalışanlarının sayısının azaltılması konusunu görüştüklerini belirten Dujarric, BM ve diğer uluslararası yardım kuruluşlarının 2018'de Kuzey Kore'de yardıma muhtaç 2 milyondan fazla kişiye ulaştığını ifade etti.

Kuzey Kore tarafından BM'ye gönderilen mektupta, BM destekli programların "düşman kuvvetler tarafından siyasallaştırılması nedeniyle sonuç vermediği" belirtildi.

BM Kalkıma Programı, Dünya Sağlık Örgütü ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kuzey Kore'de faaliyet gösteren BM kurumları arasında yer alıyor.

Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006'dan beri ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.

BM'ye göre, Kuzey Kore'de nüfusun yüzde 40'ını oluşturan 10 milyondan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Kronik gıda sıkıntısı yaşanan ülkede her 5 çocuktan birinin gelişme ve büyüme sorunu yaşadığı belirtiliyor.

Kaynak: AA