Kuzey Kore bir hafta arayla iki balistik füze denemesi daha yaptı
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin Çarşamba günü iki kısa menzilli füze fırlattığını açıkladı. Kuzey Kore geçtiğimiz hafta bir füze denemesi yapmıştı.
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin çarşamba günü iki kısa menzilli füze fırlattığını açıkladı. Kuzey Kore geçtiğimiz hafta bir füze denemesi yapmıştı. Ancak bu füzeler öncekilerden farklı türde. Güney Kore ordusunun açıklamasına göre fırlatılan füzelerin ikisi de yaklaşık 30 km metre yüksekliğe ulaşırken 250 km havada kaldı.
Uzmanlara göre füze denemelerinin amacı nükleer programıyla ilgili müzakereler devam ederken Amerikan yönetimine mesaj vermek. Füze denemeleri, Kuzey Kore'den Güney Kore ile ABD arasında her yıl düzenlenen bir tatbikata yönelik eleştirilerinin ardından geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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