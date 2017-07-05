Kuzey Kore, Balistik Füze Denemesinin Fotoğraflarını Yayınladı
- Kuzey Kore, balistik füze denemesinin fotoğraflarını yayınladıPYONGYANG - Kuzey Kore, dün gerçekleştirilen Kıtalararası ilk balistik füze denemesinin fotoğraflarını yayınladı.
- Kuzey Kore, balistik füze denemesinin fotoğraflarını yayınladı
PYONGYANG - Kuzey Kore, dün gerçekleştirilen Kıtalararası ilk balistik füze denemesinin fotoğraflarını yayınladı.
Kuzey Kore'nin devlet televizyonu, dün gerçekleştirilen kıtalararası ilk balistik füze denemesinin fotoğraflarını yayınladı. Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, balistik füze denemelerinin fotoğraflarını inceledi.