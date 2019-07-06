Kuzey Kore, Avustralyalı öğrenciyi 'casusluk' yaptığı gerekçesiyle sınır dışı etti

Kuzey Kore medyası, 29 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi Avustralyalı Alek Sigley'in casusluk faaliyetlerinde bulunduğu için ülkeden sınır dışı edildiğini duyurdu.

Devlet kontrolündeki medya Avustralyalı öğrencinin topladığı belge ve fotoğraflarla casusluk faaliyetleri yaparken suçüstü yakalandığını belirterek, öğrencinin suçunu itiraf ettiğini ve yetkilerden affedilmesini istediğini iddia etti. Euronews.com'da Görüntüle