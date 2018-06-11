Kuzey Kore ABD'yle 'Yeni Bir İlişki Kurmak' İstiyor

Kuzey Kore devlet medyası, Kuzey Kore lideir Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak tarihi zirveden önce "Pyonyang'ın ABD'yle yeni bir ilişki kurabileceğinden" bahsetti.

Bu yorum, Kuzey Kore'nin onlarca yıldır ABD'ye karşı yürüttüğü husumet politikasında önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

Bu arada Trump da zirve hakkında "iyi hisleri olduğunu" söyledi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1005989290520739845

Bir Kuzey Kore lideri ve görevdeki bir ABD Başkanı'nın ilk görüşmesi olacak zirve için liderlerin ikisi de dün Singapur'a ulaştı.

Trump sabah saatlerinde paylaştığı Twitter mesajında zirveden önce "havada bir heyecan olduğunu" söyledi.

Trupm, sürecin Kim'in en nihayetinde nükleer silahlardan vazgeçeceği bir süreci başlatmasını umuyor. Ancak Kuzey Kore'nin konuya bakışı daha muğlak. e opaque. Kuzey Kore ne dedi?

Kuzey Kore medyası, genelde Kim'in faaliyetlerinden aynı anda bahsetmiyor ve zirveden şu ana dek çok kısa söz edildi.

Rodong Sinmun gazetesinde yer alan yorumda Kim'in Trump'la görüşmek için Singapur'a gittiği ve "yeni dönemin değişen gerekliliklerini karşılamak adına yeni bir ilişki kuracağını" söyledi.

Yorumda "Kore Yarımadası'nda daimi ve barışçıl bir düzen kurmak ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması da dahil, ortak kaygılardan kaynaklanan sorunları çözmek için, geniş bir yelpazede, derinlemesine" görüş alışverişi yapılacağı belirtildi.

Makalede "Bir ülke bizimle geçmişte düşmanca bir ilişki kurmuş olsa da, tutumumuz bu ülkenin egemenliğimize saygı duyması halinde diyalog yoluyla ilişkileri normalleştirmek" ifadeleri de yer aldı. Taraflar ne istiyor? Görüşmeler öncesi başlıca konu nükleer silahlardan arınma. ABD, Kuzey Kore'nin bu silahları bırakmasını istiyor, Ancak Kuzey Kore'nin buna direnmesi bekliyor ve karşılığında ne isteyeceği de net değil.

Kim ayrıca Kuzey Kore ekonomisi'nin yeniden inşa edilmesini ve dolayısıyla ekonomik ambargoların gevşetilmesini ve uluslararası yatırımlar yapılmasını istiyor. Burada mesele bunun için nasıl ödünler vermeye niyetli olduğu ve verdiği sözleri tutup tutmayacağı.

ABD Singapur'daki görüşmeden nihai bir uzlaşma beklemiyor. Trump zirveyi "tarafların birbirinin tutumlarını öğrenme" zirvesi olarak tanımladı ve "bu bir sürece yayılacak" dedi.