Kuzey Kore-ABD Arasındaki Gerginliğin Sebebi Ne? Trump-Kim Görüşmesi Neden Önemli? İşte Tüm Detaylar

Kuzey Kore halkı yaklaşık 60 yıldır ABD nefreti ile büyüyor. Kore Savaşı'nın belleklerde canlı tutulan anıları, ülkede propaganma mekanizmansının işlemesine yardımcı oluyor. Peki nedir bu derin nefretin nedenleri?

"TEKNİK" OLARAK HALA SAVAŞTALAR

Kuzey Kore-ABD gerginliğinin kökeni, "Teknik" olarak hâlâ savaşta olan iki ülkenin geçmişine uzanıyor; bu geçmiş Kuzey Kore'de devletin tekelindeki propaganda aygıtları tarafından halka tekrar tekrar hatırlatılıyor.

ABD, KUZEY KORE'YE 635 BİN TON BOMBA VE 32.557 TON NAPALM BOMBASI ATTI

ABD merkezli The Intercept, size 'Neden bizden nefret ediyorlar' başlıklı makalede devletin tek başına kontrol ettiği propaganda makinası altında ezilen Kuzey Kore halkının, ABD'ye karşı duyduğu nefretin sadece ve sadece "Devletin ürettiği" bir duygu olmadığını yazdı. "Kore halkının ABD'ye duyduğu nefretin bir kısmı gerçek payı bulunan, Kuzey Kore'nin takıntılı bir şekilde hatırladığı, ABD'nin kaygısızca unuttuğu bir hikâyeye dayanıyor. Kaç tane Amerikalı, ABD savaş uçaklarının 1950-1953 yılları arasında Kuzey Kore'ye 635 bin ton bomba ve 32.557 ton napalm bombası attığını hatırlıyor. Bu rakam, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya için kullandığı bomba miktarından daha fazla. 1950 yılında savaşı başlatan Kuzey Kore değildi ancak ABD, Güney Kore ve onların müttefikleriydi.."

ABD İLE KUZEY KORE RESMİ OLARAK HİÇBİR BARIŞ ANLAŞMASI İMZALAMADI

Kuzey Kore ile ABD, 1950-53 yılları arasındaki Kore savaşının sonunda resmi olarak hiçbir barış anlaşması imzalamadı. 27 Temmuz 1953 tarihinde Kore Savaşı'nı durduran ve hâlâ yürürlükte olan Panmunjom Ateşkes Antlaşması, Kuzey Kore ile ABD arasındaki savaşı resmi olarak bitirecek hukukî değere sahip değildi.

ABD VE ÇİN'İ YENİ BİR SAVAŞIN EŞİĞİNE GETİREBİLİR

Ateşkes anlaşması sadece, savaş mahkûmlarının değiş-tokuş edilmesi, Kuzey-Güney Kore arasında askerden arındırılmış bir bölge inşa edilmesi ve açık ihtilafların askıya alınmasını öngörüyordu. Kimi kaynaklara göre, savaşın hiçbir zaman resmi bir şekilde sona erdirilmemesi, 'resmi olarak' antlaşmanın tarafları olan Çin ve ABD'yi de yeni bir savaşın eşiğine getirecek unsurlar arasında yer alıyor.

"SİVİL KAYIPLAR İÇİN HİÇBİR ÖZEN GÖSTERMEDEN BOMBAYLA DÜMDÜZ ETTİ"

Chicago Üniversitesi'nden tarihçi Bruce Cumings 'Kore Savaşı: Bir Geçmiş' isimli kitabında ABD'nin Kuzey Kore'yi üç yıl boyunca sivil kayıpları için hiçbir özen göstermeden bombayla dümdüz ettiğini yazıyor.

"KUZEY KORE'DE NÜFUSUN YÜZDE 20'SİNİ ÖLDÜRDÜK" İTİRAFI

The Intercept'in haberinde Kore Savaşı'nda ABD hava güçlerini yöneten General Curtis LeMay'in Kuzey Kore'de nüfusun yüzde 20'sini öldürdük itirafı, "Yüzde 20. Bir karşılaştırma noktası olarak. Naziler Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki nüfusunun yüzde 20'sini yok etmişti" sözleriyle hatırlatılıyor.