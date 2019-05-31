"Kuzey Kore, ABD ile müzakereleri yürüten heyet üyelerini idam ettirdi"

Kuzey Kore'nin, ABD ile nükleer silahlarla ilgili müzakereleri yürüten heyet üyelerini, bu iki ülke liderinin yaptığı zirvenin başarısız olmasında sorumlulukları olduğu gerekçesiyle idam ettiği bildirildi.

Güney Kore basınında çıkan habere göre müzakerelere ülkesi adına başkanlık yapan Kim Hyok Chol ve diğer dört Dışişleri Bakanlığı görevlisi, "ABD adına casusluk" suçlamasıyla Pyongyang'daki Mirim Havaalanı'nda mart ayında idam edildi. Euronews.com'da Görüntüle