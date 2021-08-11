Kuzey Kore, ABD-Güney Kore askeri tatbikatına yönelik uyarılarını yineledi
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Kuzey Kore, ABD-Güney Kore askeri tatbikatına yönelik uyarılarını yineledi

Kuzey Kore, ABD-Güney Kore askeri tatbikatına yönelik uyarılarını yineledi
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Kuzey Kore, 16-26 Ağustos'ta ABD ile bilgisayar simülasyonlu tatbikat düzenlemeyi planlayan Güney Kore'ye seçimleri yüzünden "daha ciddi güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Kuzey Kore, 16-26 Ağustos'ta ABD ile bilgisayar simülasyonlu tatbikat düzenlemeyi planlayan Güney Kore'ye seçimleri yüzünden "daha ciddi güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Kuzey Kore devlet medyası tarafından yayımlanan açıklamada, üst düzey yetkili Kim Yong Chol, uyarılara rağmen Güney Kore'nin ABD ile askeri tatbikatlarını devam ettirmesini kınadı ve Güney'i uyardı.

Kim, Güney Kore'nin yaptığı seçimler sonucu "daha ciddi güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya kalacağı değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada ortak tatbikatların "tamamen savunma amaçlı" olduğunu vurguladı.

Price, ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı düşmanca niyet taşımadığını belirterek, Güney ve Kuzey Kore arasındaki diyaloğun desteklendiğini ve bu amaçla Güney Kore ile ortak çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Güney Kore'den yapılan açıklamada da Kuzey Kore diyalog tekliflerine yanıt vermeye çağrılarak, Kore Yarımadası'nda askeri gerilimin kimseye yararı olmayacağı belirtildi.

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, dün yaptığı açıklamada, ABD ile Güney Kore arasında yürütülen askeri tatbikatı "işgal provası" olarak niteleyerek, ülkesinin saldırı kapasitesini güçlendirmek için daha hızlı çalışacağını ifade etmişti.

Kim Yo-jong, 1 Ağustos'ta, ABD ile Güney Kore'nin düzenleyeceği ortak yıllık askeri tatbikatın, Güney ile Kuzey Kore arasında iyi ilişki kurma umudunu baltalayacağı uyarısında bulunmuştu.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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