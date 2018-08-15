Kuzey Kore 9 Eylül'e Kadar Vize Başvurularını Durdurdu

Kuzey Kore'nin 9 Eylül'e kadar bütün turist vize başvurularını durdurduğu bildirildi. Kuzey Kore'yi ziyaret eden Çinli tur firmalarının da Kuzey Kore grup ziyaretlerini durdurduğu kaydedildi.

Koryo Tours seyahat firması tarafından açıklamada "Vize başvurularının dondurulmasının sebebiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak bu ayın sonunda durumun açıklığa kavuşmasını bekliyoruz. O zaman vize işlemleri hızlı bir şekilde yapılacak" dedi.

Kuzey Kore'ye turistik geziler düzenleyen Regent Holidays haberi doğruladı. Bir seyahat uzmanı, Pyonggang'daki partnerlerinin bile bu konuda doğru bilgisi olmadığını, merak edilecek bir durumun olmadığını, her şeyin düzeleceğini ancak bunan arkasındaki sebebin ne olduğunu söyleyemediklerini belirtti.

Kuzey Kore'ye tur düzenleyen Uri Tour'dan bir yetkili, vize başvurularının arkasında siyasei bir nedenin yatmadığını, Kuzey Kore'nin kuruluşunun 70'inci yılında çok sayıda turist, gazeteci ve üst seviyede delegenin Kuzey Kore'ye gideceğini, 9 Eylül'e planlanan turlarının bundan etkilenmediğini söyledi. - PYONGYANG