Kuzey Kore'de Nükleer Gerginlik Gölgesinde Kuruluş Kutlaması

Kuzey Kore'de Nükleer Gerginlik Gölgesinde Kuruluş Kutlaması

Kuzey Kore kuruluşunun 69'uncu yıl dönümünü ülke genelinde yapılan çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Kuzey Kore kuruluşunun 69'uncu yıl dönümünü ülke genelinde yapılan çeşitli etkinliklerle kutluyor.