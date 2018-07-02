Mardin'de Kuzey Köpeği Vuran Zanlı Yakalandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2 aylık yavru köpek Kuzey'i av tüfeğiyle vurarak yaralayan zanlı jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

2 AYLIK YAVRU KÖPEK 3 GÜN ÖNCE AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞTU

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın aktardığı bilgilere göre, Mardin'in Mazıdağı İlçesi'nde 2 aylık yavru köpek Kuzey av tüfeğiyle vurulmuştu. 3 gün önce bacaklarından vurulduğu tahmin edilen ve çok sayıda saçma yarası isabet eden yavru köpeğin yaraları, olay yerinde uzun süre kaldığı için kurtlandı.

KUZEYİ VURAN ZANLI YAKALANDI

Hayvanseverler tarafından bulunan köpek, hemen Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. İlk müdahalesi burada yapılan talihsiz yavru, durumu ağır olduğu için uçakla İstanbul'a gönderildi. Kuzey adı verilen köpek iyileşse bile bacaklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Kuzey'i av tüfeğiyle vurarak yaralayan zanlı ise jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.