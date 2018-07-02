Mardin'de Kuzey Köpeği Vuran Zanlı Yakalandı
Mardin'de 3 gün önce 2 aylık yavru köpek Kuzey'i bacaklarından vurarak yaralayan zanlı operosyanla yakalandı.Yavru köpek ise durumu ağır olduğu için uçakla İstanbul'a gönderildi. Kuzey adı verilen köpek iyileşse bile bacaklarının kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 2 aylık yavru köpek Kuzey'i av tüfeğiyle vurarak yaralayan zanlı jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
2 AYLIK YAVRU KÖPEK 3 GÜN ÖNCE AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞTU
Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın aktardığı bilgilere göre, Mardin'in Mazıdağı İlçesi'nde 2 aylık yavru köpek Kuzey av tüfeğiyle vurulmuştu. 3 gün önce bacaklarından vurulduğu tahmin edilen ve çok sayıda saçma yarası isabet eden yavru köpeğin yaraları, olay yerinde uzun süre kaldığı için kurtlandı.
KUZEYİ VURAN ZANLI YAKALANDI
Hayvanseverler tarafından bulunan köpek, hemen Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. İlk müdahalesi burada yapılan talihsiz yavru, durumu ağır olduğu için uçakla İstanbul'a gönderildi. Kuzey adı verilen köpek iyileşse bile bacaklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Kuzey'i av tüfeğiyle vurarak yaralayan zanlı ise jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
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hayvan hakları koruyucularında birlik yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah belani versin felc ol insallah ayaklarin kopsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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nerde hayvanseverler dıye yırtınan yaratıklar asıl sız nerdesınız ınsan gorunumlu yaratıklar hayvanlara neler yapıyorlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bakın, minik eylül''e o iğrenç şeyi yapıp öldüren adamın daha önceden bir köpeği de tecavüz ettiği ortaya çıktı. bas bas bağırıyor uzmanlar, şiddet ve tecavüzün hayvanı insanı yok, hayvana yapabilen insana da yapar. bugün hayvan vuran yarın insan da vurur, bugün hayvana tecavüz eden yarın çocuğa da eder. ne yazık ki hala caydırıcı cezalar yok, HALA YOK. .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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hayvanlar allahın sessız kullarıdırCevap Yaz 4 Yayından Kaldır