Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele için yardım kampanyası başlattı
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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele için yardım kampanyası başlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele için yardım kampanyası başlattı
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için "Yüreklere Su Serpelim" sloganıyla bağış kampanyası başlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için "Yüreklere Su Serpelim" sloganıyla bağış kampanyası başlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Sezai Sezen, Türkiye'de meydana gelen orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türk halkının acısını yürekten paylaştıklarını ifade eden Sezen, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı olarak, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine bir nebze destek olmak amacıyla "Yüreklere Su Serpelim" sloganıyla bağış kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Sezen, "Türkiye'de meydana gelen orman yangınları nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Sevinçte ve kederde her daim birlikte olduğumuz Türk halkının acısını yürekten paylaşıyor, Türkiye'nin bu felaketin üstesinden geleceğine inanıyoruz. Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi sunarken, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı tarafından başlatılan kampanyaya, SMS veya EFT/Havale yoluyla bağışta bulunulabilecek.

KKTCELL ve Telsim GSM operatörlerinden AFET yazıp "4142"ye SMS göndererek, tek seferde 40 TL'lik bağış yapılabilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına ait aşağıdaki hesap numaralarına EFT/Havale yoluyla bağış yapılabilecek:

"Türk Lirası hesapları, Türkiye İş Bankası IBAN: TR28 0006 4000 0016 8180 1786 22, Ziraat Bankası IBAN: TR64 0001 0008 6087 6785 9150 08;

Dolar hesabı, Türkiye İş Bankası IBAN: TR10 0006 4000 0026 8180 1649 73;

Euro hesabı, Türkiye İş Bankası IBAN: TR75 0006 4000 0026 8180 1043 42;

Sterlin hesabı, Türkiye İş Bankası IBAN: TR79 0006 4000 0026 8180 4479 41."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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