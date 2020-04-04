Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 190 Türk öğrenci Balıkesir'e uçak ile getirildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 190 Türk öğrenci Balıkesir'e uçak ile getirildi 190 Türk öğrenci geniş güvenlik önlemleri altında yurda döndü Kıbrıs'tan gelen 190 öğrenci Balıkesir'de 14 gün karantinaya alınacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okuma için bulunan Türkiye Cumhuriyeti...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 190 Türk öğrenci Balıkesir'e uçak ile getirildi 190 Türk öğrenci geniş güvenlik önlemleri altında yurda döndü Kıbrıs'tan gelen 190 öğrenci Balıkesir'de 14 gün karantinaya alınacak BALIKESİR - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okuma için bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 190 öğrenci geniş güvenlik önlemleri altında uçak ile Balıkesir'in Edremit İlçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanına getirildi. Kuzey Kıbrıs'tan havalanan uçak yaklaşık 2 saatlik bir uçuşun sonrasında Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanına geniş güvenlik önlemleri altında iniş yaptı. Alınan tedbirler altında aprona park edilen uçaktaki yolcular sağlık kontrolleri yapıldı. Gümrük ve pasaport işlemlerinin ardından daha sonra otobüslere bindirilen öğrenciler emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Balıkesir'de belirlenen bir öğrenci yurdunda 14 günlük bir karantinaya alınacakları öğrenildi. Kaynak: İHA