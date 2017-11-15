Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 34 Yaşında...

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34. kuruluş yıl dönümü kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.



Törene, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, sivil toplum kuruluşları ve gaziler katıldı. Anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam etti.



Törende konuşan KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anarak, "En karanlık yıllarında Atatürk ilke ve inkılaplarından şaşmayan Kıbrıs Türk Halkı, O'nun çizdiği yolda sonsuza dek yürümeye ant içmiştir" dedi.



KKTC'nin, zulüm ve haksızlıklara karşı mücadelesinin yanında, katlanılan büyük fedakarlıkların sonucunda kurulduğunu anlatan



Fahri Yönlüer, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile dava arkadaşlarını minnetle andığını dile getirdi.



Başkonsolos Yönlüer sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kıbrıs Türk halkının kalkınması için hiçbir zaman fedakarlıktan kaçınmayan anavatanımızın, hayata geçirmiş olduğu asrın 'Barış Suyu' projesi, Atatürk'ün işaret ettiği üzere 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ilkesi şiar edinip yapılmış bir projedir. Bu projenin bölge barışı ve istikrarına da katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Kıbrıs Türk halkı olarak adada adil ve kalıcı bir anlaşmaya varılması hususundaki iyi niyetli ve yapıcı tutumumuzu sürdürmekle beraber bizlere düşen, ülkemizin gelişiminin sürdürülebilir kılınması için elimizden geleni yapmaktır. Bunlardan en önemlisi de birlik ve beraberlik içinde olmaktır. KKTC İstanbul Başkonsolosluğu olarak, Cumhuriyetimizin 34. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız bu önemli günde, güçlü ve azimli halkımızın aydınlık geleceğe umutla bakmasında her zaman en büyük desteği aldığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, tüm sivil ve askeri kurum ve kuruluşlarına minnettarlığımızı sunar, kurtuluş mücadelesi sırasında canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle ve varoluş mücadelemize her zaman destek veren Anadolumuzun güzel insanlarını şükranla anıyoruz."



Görüntü Dökümü:



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-Gazilerden detay



-Saygı duruşu ve İstiklal marşı



-Yönlüerin konuşması



-Çelenk konması



-Genel ve Detaylar