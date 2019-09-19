19.09.2019 23:18

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, KKTC'ye doğrudan uçak seferlerinin olmamasının büyük bir insanlık ayıbı olduğunu belirterek, "Direkt uçuşların olmaması Rum tarafının vetosuna bağlıdır." dedi.

Ankara'da düzenlenen "Kuzey Kıbrıs Turizm İş Birliği Resepsiyonu"na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri ve bazı davetliler katıldı.

Başbakan Tatar, resepsiyonda yaptığı konuşmada KKTC ekonomisinin gelişmesi ve Kıbrıs Türk halkının refah seviyesinin artırılması konusunda Türkiye ile olan iş birliğinin ve bu konuda turizm sektörünün önemini vurguladı.

Kendilerine uygulanan tüm ambargo ve tecritlere rağmen turizm sektörünü geliştirmek adına büyük gayret sarf ettiklerini belirten Tatar, ulaşım sorunun çözülmesinin bu noktada kilit önemde olduğunu söyledi.

Tatar, "KKTC'ye direkt uçuşların olmaması büyük bir insanlık ayıbıdır. Direkt uçuşların olmaması Rum tarafının vetosuna bağlıdır. Büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk halkına büyük bir mağduriyet yaşatan bu uygulamanın kaldırılması için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Tatar, Türkiye üzerinden yapılan uçak seferleriyle ülkelerine gelen uluslararası turistlerin yüksek maliyetlerle karşılaşması nedeniyle rekabet güçlerinin zayıfladığını dile getirdi.

Tatar, Doğu Akdeniz ve Maraş açılımı gündemlerinin yanı sıra turizmin geliştirilmesi konusuna da odaklandıklarının altını çizerek, bu konuda desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetine teşekkürlerini sundu.

KKTC'yi hak ettiği yere getirmek için Türkiye ile olan iş birliklerine devam edeceklerini vurgulayan Tatar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla vefat eden gazilere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve huzur diledi.

Resepsiyon, davetlilere sunulan ikramın ardından sona erdi.

Kaynak: AA