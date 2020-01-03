Kuzey Kıbrıs için güç birliği

03.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:49

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kuzey Kıbrıs limanlarına deniz ticaretini engelleyerek ülkeyi sürüklemeye çalıştığı ekonomik ve toplumsal izolasyona karşı, siyasi partiler, sivil toplum ve meslek örgütleri güç birliğine gidiyor.

Kuzey Kıbrıs limanlarına dönük uluslararası ticaret ambargosu olmadığı halde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, limanların "kapalı ve yasak liman" olduğu gerekçesiyle bayrak devletlerine ve uluslararası denizcilik kuruluşlarına yaptığı hukuk dışı baskı karşısında, Kıbrıs Türk toplumu harekete geçti. Kuzey Kıbrıs limanlarını kullanan kaptanlara kötü muamele, para ve hapis cezası girişiminde bulunan ve Aralık 2019'de BM İzleme Raporu'na alınan Rum Yönetimi'nin insan hakları ihlali ve ticareti engelleme girişimleri karşısında, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum ve meslek örgütleri Gazimağusa Limanı'nda bir araya geldi.

Toplantıya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, tüm siyasi partilerden milletvekilleri, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi ve Avrupa Parlamentosu temsilcisi milletvekilleri, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Armatörler Birliği ve Kıbrıs Türk Acenteler Birliği yönetici ve temsilcileri katıldı. Toplantıda, Rum Yönetimi'nin Kıbrıslı Türklerin temel insani ihtiyaçlara erişimini, ticaret yapmasını engellemek ve sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak baskı altına alıp dünyadan izole etmek amacıyla yürüttüğü tüm hukuk dışı eylemlerine dönük "milli birlik" anlayışıyla girişimde bulunmak için fikir birliğine vardı.

RUM YÖNETİMİ AVRUPA BİRLİĞİ ANLAŞMALARINI HİÇE SAYIYOR

Limanlara yabancı bayraklı gemilerin girişine ve ticaretin engellenmesine ilişkin çalışmalar yürüten Avukat Bilun Elmacıoğlu, son iki yıldır yapılan çalışmalara hakkında toplantıda bilgi verdi. Rum kesiminin inkarına karşı söz konusu kötü muamele ve ihlalleri Cenevre'de BM Komitesi'ne delilleriyle sunduklarını aktaran Elmacıoğlu, komitenin Rumların inkarcı yaklaşımlarını inandırıcı bulmayarak süreci takibe aldığını söyledi. Rum Yönetimi'nin insan hakları ihlallerinin Aralık 2019 itibariyle BM İzleme Raporu'na alınmasının önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Elmacıoğlu, yeni delillerle sürecin takip edileceğini kaydetti.

Toplantıda, Rumların Avrupa Birliği'ne (AB) tek taraflı üye yapılırken imzaladığı Katılım Anlaşması ve AB Hukuku'nu da ihlal ettiği belirtildi. Uluslararası Hukuku ve Avrupa Birliği kurumunu hiçe sayan Rum Yönetimi'nin, Kıbrıs Türk'ünün "ekonomik kalkınmasının engellenmeyeceği" yönündeki taahhüdüne aykırı davrandığı vurgulandı.

Rumların 2004'teki referandumda %75 oranında "hayır" oyuna rağmen tek taraflı üye olduğu AB hukukuna ve toplumuna karşı yükümlülük hissetmediği, bu nedenle ticari engelleme, tehdit ve izolasyon çabalarını açıkça sürdürdüğüne dikkat çekildi. Öte yandan Kıbrıslı Türklerin %65 oranında "evet" oyu kullanarak anlaşma niyetlerini ortaya koyduğu, bu doğrultuda uluslararası toplumun Kıbrıslı Türklerin yaşadığı izolasyon ve etkilerinin ortadan kaldırılması yönünde sözler verdiği, ancak verilen sözler yerine getirilmeyerek Rum lobisinin artan faaliyetleriyle izolasyonların derinleştirildiği kaydedildi.

Toplantıda, söz konusu durumun dünya kamuoyuna her platformda daha güçlü şekilde duyurulacağı ve AB nezdinde de girişimlerin artırılacağı ifade edildi.

Toplantıya katılan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Ulusal Birlik Partisi Milletvekilleri Menteş Gündüz, Oğuzhan Hasipoğlu, Resmiye Canaltay, Yasemin Öztürk, Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri Erkut Şahali, Fikri Toros, Halkın Partisi milletvekilleri Erek Çağatay, Hasan Büyükoğlu, Hasan Topal, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Asbaşkanı Atilla Süren, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven, Kıbrıs Türk Armatörler Birliği Başkanı Yıltan Özkıraç ve sektör temsilcileri, Kıbrıs Türk'ünün ticari ve sosyal haklarını milli birlik ruhu içinde savunmaya devam edeceklerini belirttiler.

BM, ARALIK 2019'DA RUMLARI İZLEMEYE ALDI

Birleşmiş Milletler (BM) İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi Sözleşmesi kapsamında sözleşmeye taraf ülkelerin eylemlerini izleyen BM Komitesi (CAT) , Kıbrıs Türk Armatörler Birliği ve Kıbrıs Türk Acenteler Birliği'nin yaptığı başvuruları kabul ederek, Rumların Türk kaptanlara yaptığı kötü muamele ve bu kapsamdaki eylemlerini BM İzleme Raporu'na almıştı.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun 11 Aralık 2018 tarihli resmi bildiriminde de, AB Komisyonu'nun Kıbrıs'ın kuzeyinde bulunan Gazimağusa, Girne ve Gemikonağı limanlarına giriş ve çıkışta uluslararası hukuka aykırı bir durum bulunmadığı ve limanların yasaklı veya ambargolu liman olmadığı teyit edilmişti.

Kaynak: Bültenler