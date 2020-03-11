Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar Financial Times'a konuştu: Adada kalıcı ayrılığın zamanı geldi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Times, Tatar, Dünya
BBC

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar Financial Times'a konuştu: Adada kalıcı ayrılığın zamanı geldi

Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar arasında yıllardır yürütülen barış görüşmelerinin sonuç vermediğini belirten Tatar, "Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki devlet olduğu gerçeği var. Kimse bunu inkar edemez" dedi.

11.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:06
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar Financial Times'a konuştu: Adada kalıcı ayrılığın zamanı geldi

Financial Times gazetesine konuşan Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, adada iki devletli çözümün kalıcı hale gelmesinin zamanının geldiğini söyledi.

Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar arasında yıllardır yürütülen barış görüşmelerinin sonuç vermediğini belirten Tatar, "Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki devlet olduğu gerçeği var. Kimse bunu inkar edemez" dedi.

"Biz bir Kıbrıs Türk devleti istiyoruz" diye konuşan Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunca yıldan sonra Rumların Kıbrıs Türklerini yönettiği federal bir cumhuriyette birleşmemiz gerektiğine inanmıyoruz. Bu, asla kabul edemeyeceğimiz bir şeydir".

Kuzey Kıbrıs'ta 26 Nisan'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar da cumhurbaşkanı adaylarından.

'Son derece haksız bir muameleye maruz kaldık'

Financial Times'ın "önde gelen bir cumhurbaşkanı adayı" olarak nitelendirdiği ve tavrını "sert" bulduğu Tatar gazeteye verdiği mülakatta, Kıbrıs Rum yönetiminin 2003'te açılan Kuzey Kıbrıs'la arasındaki geçiş noktalarını koronavirüsle mücadele amacıyla kapatmasına da tepki gösterdi.

Kıbrıslı Türklerin "son derece haksız bir muameleye maruz kaldıklarını" vurgulayan Tatar, "Rum yetkililer Kıbrıs'ın gerçek sahipleri olduklarına inanıyor. Onlara boyun eğmemiz gerektiğini düşünüyor" dedi.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Rumlarla müzakerelere ve işbirliğine hazır olduğunu söyleyen Tatar, bununla birlikte "zorunlu bir evliliğe" karşı olduğu uyarısı yaptı.





'Türkiye'nin desteği olmadan varlığımızı sürdüremezdik'

Politikasını "Türkiye'yle daima iyi geçinme" olarak özetleyen Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı överek, "Anavatan Türkiye tüm kritik anlarda yanımızda oldu. Türkiye'nin desteği olmadan varlığımızı sürdüremezdik" diye konuştu.

Financial Times'ın Cambridge Üniversitesi mezunu olduğunu hatırlattığı Tatar, İngiltere Başabakanı Boris Johnson'ı ise "yürekli ve cesur bir adam" olarak nitelendirdi ve onun Kıbrıs Sorunu'nun çözümünde arabuluculuk yapabileceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, seçime bağımsız aday olarak katılacağını açıklamıştı.

Financial Times, Akıncı'nın adanın birleşmesinden ve Kıbrıs'ın federal bir devlet olmasından yana olduğunu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la geçmişte özellikle Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı yüzünden tartıştığına dikkat çekti.

Gazeteye göre Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'yı yenerek Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde uluslararası toplumun baskısı altında kalacak ve kendisinden Kıbrıslı Rumların lideri Nikos Anastasiadis'le BM'nin arabuluculuğunda yeni barış görüşmelerine başlaması istenecek.

BBC

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