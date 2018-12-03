Kuzey Kafkasya Müslümanları Heyeti TBMM'de

AK Parti İstanbul Milletvekili, Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, Rusya Federasyonu Kuzey Kafkasya Müslümanları Dini İdareleri Koordinasyon Merkezi Başkanı İsmail Berdiev ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Çonkar, kabulde yaptığı konuşmada, Rusya'nın Türkiye için çok önemli ve değerli bir komşu olduğunu ifade etti.

İki ülkenin liderlerinin sık sık görüşüp sorunları ele aldıklarını belirten Çonkar, iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin yanı sıra Rusya'da bulunan Müslüman topluluklarla da ilişkileri çok önemsediklerini söyledi.

Çonkar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya Federasyonu'nda yaşayan Müslüman ile Türk kökenli kardeşlerimiz, ilişkilerimizin en önemli halkasını oluşturuyor. Bu kardeşlerimiz, ilişkilerimizde köprü vazifesi görüyorlar. Bizler her alanda ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. İslam'ı yanlış yorumlayan aşırıcı akımlara hep birlikte karşı çıkmalıyız. Aşırıcı akımlar, sadece bugün değil gelecek nesilleri de tehdit ediyor."

Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilişkilerin bu çerçevede çok önemli olduğunu vurgulayan Çonkar, "Görüşmeden sonra, Meclisi gezerken hain FETÖ terör örgütünün yaptıklarını göreceksiniz. Dünyevi çıkarları için bir anlamda dini istismar eden, her türlü yanlış davranışı gerçekleştiren bu yapılara karşı mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.