Kuzey İzmir TEKMER A.Ş Kuruldu

İzmir Ticaret Odasında (İZTO) atılan imzaların ardından Kuzey İzmir Teknoloji Geliştirme Merkezi ve Girişimcilik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş resmen kuruldu.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Yaşar Üniversitesi ve Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş ortaklığında kurulan ve "Akıllı Şehirler", "Akıllı Hareketlilik ve Akıllı Ulaşım", "Akıllı Yaşam", "Akıllı Yönetişim" temalarında hizmet verecek olan Kuzey İzmir Teknoloji Merkezi (TEKMER) İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen imza töreni ile hayata geçirildi. Bir süredir yürütülen yoğun çabaların ardından üç kurumun ortaklığında faaliyetlerine başlayan merkezin imza törenine İZTOBaşkanı Mahmut ÖZGENER, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil TUGAY, Mehmet Cemali DİNÇER,İZTO Meclis Başkanı Selami ÖZPOYRAZ, Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa TANYERİ, İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan KAYA, Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO) Genel Müdürü Necip Özbey Ticaret Sicil Müdürü MEHMET AK ve Kent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Haldun ERTAN katıldı. .

Karşıyaka'da bulunan Ahmet Piriştina Kültür ve Girişimcilik Merkezi'nde faaliyet gösterecek olan 3330 m² kullanım alanına sahip merkez, Kuzey İzmir TEKMER'in devlet üniversitesi, vakıf üniversitesi ve yerel yönetimin ortaklığında kurulacak olması yönüyle ülkemizde bir ilk olma özelliğine sahip.

"Kuzey'e teknoloji üssü olarak bakıyoruz."

"Projemiz Türkiye'de bir ilk." diyerek yerel yönetim ve akademinin buluştuğu, İzmir'i akıllı şehir temasına yaklaştıracak Kuzey İzmir Teknoloji Merkezi (TEKMER) hakkında bilgi veren İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir'in bu aksına ileri teknoloji üssü olarak baktıklarını kaydetti. Prof. Dr. Köse, "Bir devlet üniversitesi, vakıf üniversitesi ve bir yerel yönetimin paydaşlığında yapılan Türkiye'de bir ilki teşkil eden bir proje. Amacımız modern teknolojinin imkânlarını, şehrimize, ülkemize kazandırmaktır. Dijital teknoloji, yapay zekâ, nesnelerin interneti, robotik çözümlemeler, akıllı sensörler gibi özellikle akıllı şehirleşmede öne çıkan dijital temalarda çalışmak için bir araya geldik. Bakırçay Üniversitesi'nin bu yıl dönem başkanlığının aldığı İzmir Üniversiteleri Platformunun da teması bu yıl akıllı üniversiteler. İnşaat Bölümü Ulaştırma anabilim dalı başkanı Dr. Oruç Altıntas hocamızın da akıllı şehirler, akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili Ulaştırma Bakanlığından kazandığı birincilik ödülü var. Türkiye Belediyeler Birliği'nin toplantısında da akıllı şehirler konusu masaya yatırıldı. Sonuç olarak üretilen bilginin kampüsün içinde kalmaması adına, şehrimize ülkemize ne katkı sağlarız düşüncesiyle var gücümüzle çalışıyoruz. Bu düşüncenin çıktılarından biri de bu projeyle hayata geçiyor. İzmir ekosistemi değerlendirildiğinde mevcut teknopark yapılarının İzmir' in güney bölgesinde toplandığı ve kuzey bölgesinde böyle bir yapıya ihtiyaç olduğu açıktı. Yaşar üniversitesi ve Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş ile iyi bir sinerji oluştu. Başarılı öğretim üyelerimizin de çalışmalarıyla önemli projeler bu teknoloji üssünde hayata geçirilecek "dedi.

"TEKMER' de İZTO'nun yer alması çok önemli."

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise bölgenin ileri teknoloji ve girişimcilik temalarına karşılık verebilecek potansiyeline dikkat çekerek Karşıyaka'da bir teknoloji üssü oluşturma arzusunun hayata geçirecek olmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti. Başkan Dr. Cemil Tugay,"Bir yandan komşu üniversitemiz İKÇÜ, diğer yanda Karşıyaka'nın dokusundan çıkan bir Yaşar Üniversitesi avantajımız var. İki üniversiteye de yaptığım ziyaretlerde yaptıkları çalışmaları tanıma fırsatım oldu. Yerel yönetimler olarak buralardaki enerjileri görmemiz ve desteklememiz lazım. Bu açıdan belediye olarak Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nin bir bölümünü bu proje için ayırdık. İzmir'i bir teknoloji kenti yapma çalışmasında İZTO'nun olması çok önemli, ortak çalışmalar yürütülmesi şart." diye konuştu.

"İstanbul'dan İzmir'e çok ciddi talep var."

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi (BTTO) Genel Müdürü Necip Özbey ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin TÜSİAD iş birliğiyle kurduğu ve Yaşar Üniversitenin desteklediği İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinin de devreye girme aşamasında olduğunu aktardı ve 2017 yılından bu yana şehrin altyapı alanına çözümlerle katkı sağladıklarını belirtti. Özbey, "İstanbul'dan İzmir'e çok ciddi talep var, başvurular yoğun. İzmir ekosistemi gelişiyor. Büyük firmaların da şube açma talepleri var. O açıdan bu projenin gelişiminde katkı sağlamaktan, İzmir'in teknoloji alanına katkı sağlamaktan oldukça mutluyuz." dedi.

"Şu anda yapay zekâ ile ilgili çalışılıyoruz."

İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Kaya da KOSGEB destekli projede, Karşıyaka Belediyesinden başından itibaren aldıkları destekle oldukça güzel mesafeler kat edildiğini belirtti. Prof. Dr. Kaya, "Yaşar Üniversitesi ile kuzey aksında böyle bir proje olmadığını görerek birlikte çalışmaya başladık. Projeye TEKMER ile devam ettik. Merkezde ön çalışmalara başlarken bir veri merkezi kurduk. Şu anda yapay zekâ ile ilgili çalışılıyor. Yaşar Üniversitesinin de büyük çabalarıyla projede çok ileri gittik. Akıllı ulaşım konusunda da yeni çıktılar üreteceğiz." şeklinde konuştu.

"Buradan bir başarı hikâyesi çıkacaktır."

Proje hakkında heyetten bilgi alan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise yönetime geldiği günden bugüne en önemsediği konunun uzlaşı içinde birlikte çalışmak olduğunun altını çizerek; Kuzey İzmir Teknoloji Merkezi (TEKMER) 'de gelinen aşamayı takdirle karşıladığını söyledi.İzmir'in potansiyelinin olduğunu ancak gereken adımların geç kalınmadan değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Özgener, "Uzlaşı içinde birlikte çalışma kültürü konusuna çok güzel bir örnek daha geliyor. Ondan dolayı bu büyük adımı tebrik ediyorum, gurur duydum, teşekkür ediyorum. Açıkçası benim diğer şehirlerde pek gördüğüm bir şey değil. Üniversiteler ile kamu kuruluşlarının ortak çalışmalarını oldukça önemsiyorum. İzmir'in en önemli kurumlarının paydaşlığı ile İzmir'in geleceğinde yönlenmesi gereken teknoloji konusunda çalışılmasını oldukça önemsiyoruz. Karşıyaka aksında ciddi bir eksiklik var. Umarız ki belediyemizin gücü ve üniversitelerimizin bilgi birikimiyle zenginleşen bu girişim, bölgedeki önemli bir eksikliği de gidermiş olacak. Yaratılacak her başarı hikâyesi de başka projeleri bu alana yönlendirmiş olacak. İzmir bu anlamda büyük potansiyele sahip ama bu adımları atarsa ve bu adımları atmakta geç kalmazsa başarılı olabilir. Bizim amacımız bu potansiyeli kullanıp ulusal ve sonrasında uluslararası oyuncuları İzmir'e çekmek.İzmir Bilimpark'ımız var biliyorsunuz. Göreve geldiğimiz Temmuz 2018'den bu yana yüzde 54 olan doluluk oranı yüzde 98'e çıktı. İzmir'de aslında büyük bir ihtiyaç var ama eksiklikler de var. İZTO olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak her zaman yanınızdayız. Buradan bir başarı hikâyesi çıkacaktır." dedi.

Kaynak: Bültenler