Kuzey İrlanda - Slovakya ne zaman saat kaçta? Macaristan - İzlanda hangi kanalda? Macaristan - İzlanda şifresiz canlı izlenecek mi?

Milli maç haftasında futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Kuzey İrlanda - Slovakya hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Kuzey İrlanda - Slovakya hangi kanalda? Macaristan - İzlanda şifresiz canlı izlenecek mi? Kuzey İrlanda - Slovakya ne zaman, saat kaçta?