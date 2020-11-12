Kuzey İrlanda - Slovakya ne zaman saat kaçta? Macaristan - İzlanda hangi kanalda? Macaristan - İzlanda şifresiz canlı izlenecek mi?
12.11.2020 11:19 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:23
Milli maç haftasında futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Kuzey İrlanda - Slovakya hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Kuzey İrlanda - Slovakya hangi kanalda? Macaristan - İzlanda şifresiz canlı izlenecek mi? Kuzey İrlanda - Slovakya ne zaman, saat kaçta?
EURO 2020'ye katılma açısından önem taşıyan maçta Macaristan - İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Peki, Kuzey İrlanda - Slovakya ne zaman, saat kaçta? Kuzey İrlanda - Slovakya hangi kanalda, hakemi kim? Macaristan - İzlanda şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
KUZEY İRLANDA - SLOVAKYA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kuzey İrlanda - Slovakya, UEFA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçı 12 11 2020 günü oynanacak.. Maçın başlama saati 22.45
KUZEY İRLANDA - SLOVAKYA HANGİ KANALDA?
Macaristan - İzlanda, UEFA Euro 2021 Elemeleri maçıUEFA.tv kanalından yayınlanacak.