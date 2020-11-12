Kuzey İrlanda - Slovakya maçı ne zaman saat kaçta? Kuzey İrlanda - Slovakya hangi kanalda? Kuzey İrlanda - Slovakya şifresiz canlı izlenecek mi?

Milli maç haftasında futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Kuzey İrlanda - Slovakya maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Kuzey İrlanda - Slovakya maçı hangi kanalda? Kuzey İrlanda - Slovakya şifresiz canlı izlenecek mi? Kuzey İrlanda - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta?