Kuzey İrlanda - Slovakya maçı ne zaman saat kaçta? Kuzey İrlanda - Slovakya hangi kanalda? Kuzey İrlanda - Slovakya şifresiz canlı izlenecek mi?
12.11.2020 11:18 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:23
Milli maç haftasında futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Kuzey İrlanda - Slovakya maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Kuzey İrlanda - Slovakya maçı hangi kanalda? Kuzey İrlanda - Slovakya şifresiz canlı izlenecek mi? Kuzey İrlanda - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta?
EURO 2020'ye katılma açısından önem taşıyan maçta Kuzey İrlanda - Slovakya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Kuzey İrlanda - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta? Kuzey İrlanda - Slovakya maçı hangi kanalda, hakemi kim? Kuzey İrlanda - Slovakya şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
KUZEY İRLANDA - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kuzey İrlanda - Slovakya, UEFA Euro 2021 Elemeleri maçı 12 11 2020 günü oynanacak.. Maçın başlama saati 22:45.
KUZEY İRLANDA - SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Kuzey İrlanda - Slovakya, UEFA Euro 2021 Elemeleri maçı UEFA.TV, kanalından yayınlanacak.