Kuzey İrlanda kritik maça teknik direktörsüz çıkabilir

Kuzey İrlanda Teknik Direktörü Michael O'Neill, İskoçya'da alkollü araç kullanırken polis kontrolüne takıldı ve tutuklandı.



5 yıldır Kuzey İrlanda Milli Takımı'nı çalıştıran ve ada ekibini Euro 2016'da son 16 turuna taşıyan teknik direktör Michael O'Neill, takımının 2018 Dünya Kupası elemelerindeki kritik iki maçını kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya.





Pazar günü İskoçya'nın başkenti Edinburgh'te alkollü araç kullanırken polis tarafınan gözaltına alınan ve tutuklanan 48 yaşındaki teknik adam 10 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. Ancak 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda ikinci sırada yer alan Kuzey İrlanda'nın söz konusu tarihe kadar iki önemli maçı var.





8 maçın geride kaldığı grupta 19 puanla ikinci sırada bulunan Kuzey İrlanda, 5 Ekim'de lider Almanya'yı konuk edecek ve 8 Ekim'de Norveç deplasmanına gidecek.





İrlanda Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Michael O'Neill'ın alkollü araç kullanma suçlamasıyla yargılandığının haberdar olduklarını ve olay yargıya taşındığı için yorum yapmayacaklarını duyurdu.



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