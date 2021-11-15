Kuzey İrlanda - İtalya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kuzey İrlanda - İtalya maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Kuzey İrlanda - İtalya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Kuzey İrlanda - İtalya maçı şifresiz mi? Kuzey İrlanda - İtalya maçı hakemi kim? Kuzey İrlanda - İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

KUZEY İRLANDA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kuzey İrlanda - İtalya, 2022 Dünya Kupasi Eleme grubu maçı, 15.11.2021 Perşembe bugün saat 22.45'te oynanacak.

KUZEY İRLANDA - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kuzey İrlanda - İtalya maçı TRT 1'den yayınlanacak.

KUZEY İRLANDA - İTALYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Kuzey İrlanda - İtalya maçını şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.

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