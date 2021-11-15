Kuzey İrlanda - İtalya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kuzey İrlanda - İtalya maçı şifresiz mi?
2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Kuzey İrlanda - İtalya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Kuzey İrlanda - İtalya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
2022 Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Kuzey İrlanda - İtalya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Kuzey İrlanda - İtalya maçı şifresiz mi? Kuzey İrlanda - İtalya maçı hakemi kim? Kuzey İrlanda - İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Kuzey İrlanda - İtalya, 2022 Dünya Kupasi Eleme grubu maçı, 15.11.2021 Perşembe bugün saat 22.45'te oynanacak.
Kuzey İrlanda - İtalya maçı TRT 1'den yayınlanacak.
Kuzey İrlanda - İtalya maçını şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.
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