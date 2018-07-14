Kuzey İrlanda'da Sinn Fein Eski Lideri Gerry Adams'ın Evine Patlayıcı Atıldı

– Kuzey İrlanda'da cumhuriyetçi Sinn Fein Partisi eski lideri Gerry Adams'ın ve partinin kuzey bölgesi direktörünün evlerine Cuma günü patlayıcı fırlatıldı.

Partiden yapılan açıklamada Belfast'ta Cuma gecesi gerçekleşen ve hem Adams hem de Kuzey bölgesinde partinin başkanlığını yürüten Bobby Storey'in evlerini hedef alan saldırıda yaralanan olmadı.

Adams Twitter'dan yaptığı açıklamada "Hepimiz iyiyiz, kimse yaralanmadı. Tüm mesaj ve aramalar için teşekkür ederim. Olay yerine hızla gelen harika komşularımıza, Bölge Bekçileri ve parti temsilcilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Sinn Fein zabıta ve adalet sözcüsü yaptığı açıklamada saldırıdan dakikalar önce Adams'ın torunlarının evin önünde olduklarını söyledi.

Kuzey İrlanda emniyet gücünden yapılan açıklamada yetkililer Belfast'ın batısında iki ayrı adrese saldırı gerçekleştiğini söyledi. - İstanbul