Kuzey İrlanda'da protestolar şiddet olaylarına dönüştü
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Kuzey İrlanda'da protestolar şiddet olaylarına dönüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuzey İrlanda'da protestolar şiddet olaylarına dönüştü

Kuzey İrlanda'da Brexit sonrası yaşanan ticari kısıtlamalar ve ekonomik engeller ile ayrılıkçı Sinn Fein Partisi üyelerinin cenaze töreninde korona virüs tedbirlerini ihlal etmesine birlik yanlılarının tepkisiyle başlayan protestolar şiddetini arttırdı.

Kuzey İrlanda'da Brexit sonrası yaşanan ticari kısıtlamalar ve ekonomik engeller ile ayrılıkçı Sinn Fein Partisi üyelerinin cenaze töreninde korona virüs tedbirlerini ihlal etmesine birlik yanlılarının tepkisiyle başlayan protestolar şiddetini arttırdı. Göstericiler tarafından kaçırılan bir otobüs ve park halindeki arabalar ateşe verildi.

Birleşik Krallık'a bağlı olan Kuzey İrlanda'da geçen haftadan bu yana Brexit sonrası yaşanan ticari engeller ve ayrılıkçı Sinn Fein partisi yetkililerinin bir cenaze töreni sırasında korona virüs tedbirlerini ihlal etmesine birlik yanlılarının tepki göstermesi sonucu başlayan şiddetli protestolar sürüyor. Başkent Belfast'te düzenlenen gösterilerde polis ile göstericiler arasında tansiyon yükselmesi sonucu çatışma çıktı. Yaşanan şiddet olaylarında gösteriler tarafından kaçırılan bir otobüs ve park halindeki araçlar ateşe verildi. Kaçırılan otobüste sürücü ve yolcuların yaralanmadığı, polisin devam eden saldırılar hakkında bilgi topladığı aktarıldı. Springfield Caddesi yakınlarında meydana gelen olayda bir gazetecinin de saldırıya uğradığı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson birçok polisin de yaralandığı şiddet olaylarından "derin endişe duyduğunu" dile getirdi.

Kuzey İrlanda'da yaşanan çatışmaların taraflarından Protestan sendikacıların Birleşik Krallık'ta kalmak istediği, Katolik İrlanda milliyetçilerinin ise İrlanda ile birleşmeyi istedikleri kaydedildi.

Hükümet çatışmaları görüşmek üzere toplanacak

Kuzey İrlanda'nın ana iktidar partileri protestolar nedeniyle birbirini suçlarken, İrlanda Başbakanı Michael Martin, gerilimleri hafifletmek için Dublin, Londra ve Kuzey İrlanda'daki tüm tarafları birlikte çalışmaya çağırdı. Kuzey İrlanda Birinci Bakan Yardımcısı Michelle O'Neill, bugün çatışmaları görüşmek üzere toplanılacağını duyurdu. - BELFAST

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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