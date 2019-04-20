Kuzey İrlanda'da Gezetecinin Ölümüyle İlgili Olarak İki Kişi Tutuklandı

Kuzey İrlanda'da gazeteci Lyria McKee'nin ölümüyle ilgili olarak biri 18 diğeri ise 19 yaşında iki kişi terör yasası kapsamında tutuklandı.

Kamera kayıtlarından 29 yaşındaki gazetecinin polisin yanında diğer sivillerle birlikte durduğu sırada maskeli kişilerin açtığı ateş sonucu yere yığıldığı görülüyor. Euronews.com'da Görüntüle