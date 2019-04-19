Kuzey İrlanda'da Gazetecinin Öldürülmesi 'Terör' Kapsamında Araştırılacak

– Kuzey İrlanda'da düzenlenen protestolar nedeniyle Londonderry kentinde bulunan kadın gazeteci vurularak öldürüldü. Polis olayı 'terör' kapsamında ele alma kararı aldı.

Birleşik Krallık'a bağlı olan Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde, 1919 yılında İrlandalı Katoliklerin İngiliz egemenliğine karşı ayaklanışının yıl dönümü kapsamında protestolar düzenlendi. Düzenlenen protestolar nedeniyle Londonderry'de bulunan Lyra McKee isimli 29 yaşındaki kadın gazetecinin de polisin üzerine açılan rastgele ateş sonucu vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Görgü tanıkları ise protestolar sırasında polis araçlarına molotofkokteylleri atıldığını ve bazı noktalarda da silah sesleri duyduklarını belirtti.

Gazetecinin ölümünün ardından ayrılıkçı Katolikleri temsil eden Sinn Fein'in lideri Michelle O'Neill ve İngiltere birlik yanlısı Protestanları temsil eden Demokratik Birlik Partisi (DUP) lideri Arlene Foster yaptıkları açıklamalarda saldırıyı kınadıklarını duyurdular.

Öte yandan Kuzey İrlanda polisi yaptığı açıklamada olayın arkasında 'Yeni IRA'nın olabileceğini ve olayı 'terör' kapsamında ele alma kararı aldıklarını duyurdu.

Kaynak: DHA