Kuzey İrlanda'da eşcinsel evlilik ve kürtaj yasallaştı

22.10.2019 11:57

Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da, eşcinsel evlilik ve kürtaj hakkı yasallaştı.



Britanyalı vekiller, temmuz ayında kürtajın suç kapsamından çıkarılmasını, evlilik eşitliğini ve eşcinseller için 'medeni birliktelik' yasasını onaylamıştı. Kuzey İrlanda hükümetine 21 Ekim'e kadar reform yapması ve Birleşik Krallık'taki diğer hükümetlerin yasalarına uyum sağlaması için süre tanınmıştı. Euronews.com'da Görüntüle