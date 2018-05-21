Son Dakika! Kuzey Irak'tan Kahreden Haber: 2 Askerimiz Şehit Oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde operasyon yapan unsurlara bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.

2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

TSK'dan yapılan açıklamada, 21 Mayıs tarihinde Irak kuzeyinde operasyon icra eden unsurlara bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı bildirildi.

"TERÖRLE MÜCADELE AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

TSK'dan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.