Kuzey Irak'tan Ceyhan'a Akan Petrol Miktarı Günlük 1 Milyon Varile Yükseldi

Kuzey Irak'taki özerk Kürt yönetimi, bölgedeki petrol boru hattında yapılan iyileştirme çalışmalarıyla hattın kapasitesinin günde 700,000 varilden 1 milyon varile yükseldiğini açıkladı.

Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (KRG) doğal kaynaklar bakanlığından dün yapılan açıklamada, "Artan kapasite bundan sonra KRG üretim alanlarının genişlemesini destekleyecek ve aynı zamanda merkezi hükümetin halen Kerkük ve çevresinde bekletilen petrolü ihraç etmesine imkan verecektir" denildi.

Söz konusu boru hattı, Kuzey Irak'ı boydan boya geçiyor ve Türkiye-Suriye sınır noktası yakındaki Fiş Habur'daki ölçüm noktasından geçerek Akdeniz kıyısında Ceyhan ihraç terminaline akıyor.

Bakanlık, bölgeden halen günde 400,000 varil ham petrol ihraç edildiğini bildirdi.